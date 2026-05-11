Ausblick: Odfjell Drilling informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Odfjell Drilling wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,261 USD je Aktie gegenüber 1,44 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 265,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,48 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD, gegenüber 9,36 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at