Ausblick: Odfjell Drilling legt Quartalsergebnis vor

Odfjell Drilling lässt sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Odfjell Drilling die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,030 USD. Dies würde einer Verringerung von 62,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Odfjell Drilling 0,080 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 3,13 Prozent auf 158,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell Drilling noch 163,1 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,320 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 646,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 650,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at