Odfjell Drilling Aktie

WKN DE: A1W5D5 / ISIN: BMG671801022

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Odfjell Drilling legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Odfjell Drilling lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,178 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Odfjell Drilling noch 0,660 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 228,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,25 Milliarden NOK erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,689 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,90 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 886,2 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 8,34 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Odfjell Drilling Ltd

Analysen zu Odfjell Drilling Ltd

Aktien in diesem Artikel

Odfjell Drilling Ltd

