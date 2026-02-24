Ausblick: Odfjell Drilling legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Odfjell Drilling lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,178 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Odfjell Drilling noch 0,660 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 228,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,25 Milliarden NOK erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,689 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,90 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 886,2 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 8,34 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at