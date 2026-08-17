Odfjell Drilling Aktie
WKN DE: A1W5D5 / ISIN: BMG671801022
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Odfjell Drilling mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Odfjell Drilling stellt am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,159 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell Drilling 1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 231,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,952 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,48 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,36 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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