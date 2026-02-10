Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Odfjell SE (B) Non-voting wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 5,07 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,05 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Odfjell SE (B) Non-voting nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 2,13 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 34,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,26 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,39 NOK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 37,80 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 8,97 Milliarden NOK, gegenüber 13,43 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

