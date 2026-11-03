Odfjell Aktie
WKN: 877045 / ISIN: NO0003399917
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Odfjell SE (B) Non-voting wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,67 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,46 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 35,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,87 Milliarden NOK gegenüber 2,90 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,79 NOK aus. Im Vorjahr waren 20,39 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 8,03 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Odfjell SE (B) Non-voting
|
07:01
|Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Odfjell SE (B) Non-voting präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Odfjell SE (B) Non-voting
Aktien in diesem Artikel
|Odfjell SE (B) Non-voting
|11,22
|2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.