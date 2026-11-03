Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Odfjell SE (B) Non-voting wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,67 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,46 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 35,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,87 Milliarden NOK gegenüber 2,90 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,79 NOK aus. Im Vorjahr waren 20,39 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 8,03 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net