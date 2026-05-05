Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Odfjell SE (B) Non-voting stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,14 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell SE (B) Non-voting 4,81 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Odfjell SE (B) Non-voting in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,90 Milliarden NOK im Vergleich zu 3,06 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,07 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 20,39 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 8,27 Milliarden NOK, gegenüber 11,58 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at