Odfjell Aktie
WKN: 877045 / ISIN: NO0003399917
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Odfjell SE (B) Non-voting stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,14 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell SE (B) Non-voting 4,81 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Odfjell SE (B) Non-voting in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,90 Milliarden NOK im Vergleich zu 3,06 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,07 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 20,39 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 8,27 Milliarden NOK, gegenüber 11,58 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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