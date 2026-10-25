Odisha Cement Aktie

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WKN DE: A2PDHS / ISIN: INE00R701025

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Odisha Cement legt Quartalsergebnis vor

Odisha Cement stellt am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 8,33 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,84 Prozent verringert. Damals waren 12,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 24 Analysten einen Zuwachs von 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 36,79 Milliarden INR gegenüber 34,17 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 59,13 INR, wohingegen im Vorjahr noch 60,73 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 35 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 166,63 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 145,34 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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