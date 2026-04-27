Ausblick: Odisha Cement stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Odisha Cement lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 16,51 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Odisha Cement ein EPS von 23,20 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 43,82 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,91 Milliarden INR in den Büchern standen.

35 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 61,29 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 36,42 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 39 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 150,52 Milliarden INR, gegenüber 136,45 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at