Odisha Cement Aktie

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WKN DE: A2PDHS / ISIN: INE00R701025

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23.07.2026 07:01:06

Ausblick: Odisha Cement stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Odisha Cement wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,62 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Odisha Cement noch 20,95 INR je Aktie eingenommen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 37,43 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,36 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 56,31 INR, gegenüber 60,73 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 34 Analysten durchschnittlich 163,04 Milliarden INR im Vergleich zu 145,34 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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