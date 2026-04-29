Ausblick: Offerpad Solutions A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Offerpad Solutions A lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,227 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Offerpad Solutions A noch ein Verlust pro Aktie von -0,550 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 46,33 Prozent auf 86,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 160,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,647 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 526,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 567,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at