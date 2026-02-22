Ausblick: Offerpad Solutions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Offerpad Solutions A stellt am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,267 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Offerpad Solutions A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 120,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Offerpad Solutions A 174,3 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,503 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 570,3 Millionen USD, gegenüber 918,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

