Offerpad Solution a Aktie
WKN DE: A3EEZV / ISIN: US67623L3078
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: Offerpad Solutions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Offerpad Solutions A stellt am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,267 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Offerpad Solutions A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 120,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Offerpad Solutions A 174,3 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,503 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 570,3 Millionen USD, gegenüber 918,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Offerpad Solutions Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Offerpad Solutions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: Offerpad Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Offerpad Solutions A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.10.25