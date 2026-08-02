Offerpad Solution a Aktie

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WKN DE: A42BML / ISIN: US67623L5057

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Offerpad Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Offerpad Solutions A wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,872 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -3,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 46,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 85,2 Millionen USD gegenüber 160,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -6,426 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -15,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 412,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 567,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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