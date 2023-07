Ausblick: Office Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Office Properties präsentiert in der am 26.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Office Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,79 Prozent auf 131,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,890 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 523,0 Millionen USD, gegenüber 554,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at