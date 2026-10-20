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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: OFG Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OFG Bancorp öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OFG Bancorp 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 19,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 187,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 232,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,09 USD, gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 751,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 902,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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