OFG Bancorp Aktie
WKN DE: A1T9X8 / ISIN: PR67103X1020
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: OFG Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse
OFG Bancorp präsentiert am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 224,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei OFG Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 182,6 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,74 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,58 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 732,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 902,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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