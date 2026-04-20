OFG Bancorp Aktie
WKN DE: A1T9X8 / ISIN: PR67103X1020
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: OFG Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
OFG Bancorp wird am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,995 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OFG Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll OFG Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 176,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 217,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,81 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,31 USD, gegenüber 4,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 716,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 902,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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