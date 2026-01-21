Ausblick: OFG Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

OFG Bancorp öffnet am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,15 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OFG Bancorp 1,09 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 17,01 Prozent auf 184,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 221,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,46 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,23 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 730,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 870,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at