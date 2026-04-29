OFS Capital Aktie

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WKN DE: A1KA52 / ISIN: US67103B1008

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: OFS Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OFS Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,210 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OFS Capital ein EPS von -0,540 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 9,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,900 USD, gegenüber -2,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 38,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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