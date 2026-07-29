OFS Capital Aktie
WKN DE: A1KA52 / ISIN: US67103B1008
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: OFS Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
OFS Capital stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,140 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OFS Capital -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OFS Capital in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD, gegenüber -2,470 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 32,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 28,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OFS Capital Corp
|
29.07.26
|Ausblick: OFS Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: OFS Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: OFS Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)