OFS Capital Aktie

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WKN DE: A1KA52 / ISIN: US67103B1008

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: OFS Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OFS Capital stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,140 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OFS Capital -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OFS Capital in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD, gegenüber -2,470 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 32,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 28,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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