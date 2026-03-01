Ausblick: OFS Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OFS Capital präsentiert in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll OFS Capital 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 12,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OFS Capital 9,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 44,2 Millionen USD, gegenüber 30,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at