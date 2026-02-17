OGE Energy Aktie
Ausblick: OGE Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
OGE Energy lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass OGE Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,325 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,500 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OGE Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 570,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 760,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,19 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,18 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
