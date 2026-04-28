OGE Energy Aktie

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WKN: 858352 / ISIN: US6708371033

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: OGE Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OGE Energy lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten schätzen, dass OGE Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,252 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll OGE Energy nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 616,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 17,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 747,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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