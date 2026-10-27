OGE Energy Aktie
WKN: 858352 / ISIN: US6708371033
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: OGE Energy präsentiert Quartalsergebnisse
OGE Energy stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll OGE Energy 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,12 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OGE Energy 1,05 Milliarden USD umsetzen können.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,40 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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