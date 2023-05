Ausblick: OGE Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OGE Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD gegenüber 1,39 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OGE Energy in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 556,8 Millionen USD im Vergleich zu 589,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD im Vergleich zu 2,19 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,47 Milliarden USD, gegenüber 3,38 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at