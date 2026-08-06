OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: OHB SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OHB SE gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,550 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OHB SE in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 347,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 308,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,57 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,40 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,22 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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