Ausblick: Oil States International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oil States International wird am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,099 USD je Aktie gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,71 Prozent auf 178,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,305 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,180 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 669,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 692,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at