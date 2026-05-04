Oil States International Aktie

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WKN: 588716 / ISIN: US6780261052

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Oil States International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oil States International wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,085 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Oil States International in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 153,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 159,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,585 USD im Vergleich zu -1,860 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 683,0 Millionen USD, gegenüber 669,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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