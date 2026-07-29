Ausblick: Oil States International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oil States International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,108 USD aus. Im letzten Jahr hatte Oil States International einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 158,0 Millionen USD – ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oil States International 165,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,513 USD, gegenüber -1,860 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 648,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 669,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at