Okea AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PLN0 / ISIN: NO0010816895

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Okea AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okea AS Registered wird am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,281 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,060 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 282,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,02 Milliarden NOK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber -5,500 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,14 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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