WKN DE: A2PLN0 / ISIN: NO0010816895

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Okea AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Okea AS Registered wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,115 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Okea AS Registered noch 2,67 NOK je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 206,6 Millionen USD für Okea AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,94 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,405 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,69 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 849,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,99 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

