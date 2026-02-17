Okeanis Eco Tankers Aktie
WKN DE: A2N9R8 / ISIN: MHY641771016
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Okeanis Eco Tankers legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Okeanis Eco Tankers gibt am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,63 USD je Aktie gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 90,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,63 USD im Vergleich zu 3,38 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 264,6 Millionen USD, gegenüber 393,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
