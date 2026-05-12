Okeanis Eco Tankers Aktie
WKN DE: A2N9R8 / ISIN: MHY641771016
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Okeanis Eco Tankers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Okeanis Eco Tankers stellt am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Okeanis Eco Tankers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,18 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 506,6 Millionen USD, gegenüber 391,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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