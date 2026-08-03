Ausblick: Okeanis Eco Tankers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Okeanis Eco Tankers stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,61 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Okeanis Eco Tankers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 134,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,77 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 619,5 Millionen USD, gegenüber 391,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at