Okinawa Electric Power Aktie

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WKN: 886566 / ISIN: JP3194700005

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Okinawa Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Okinawa Electric Power wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -97,300 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -92,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 45,00 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 10,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Okinawa Electric Power einen Umsatz von 50,24 Milliarden JPY eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 110,50 JPY im Vergleich zu 79,59 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 220,30 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 236,54 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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