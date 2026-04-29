Ausblick: Okinawa Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Okinawa Electric Power wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -97,300 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -92,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 45,00 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 10,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Okinawa Electric Power einen Umsatz von 50,24 Milliarden JPY eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 110,50 JPY im Vergleich zu 79,59 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 220,30 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 236,54 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at