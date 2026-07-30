Ausblick: Okinawa Electric Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Okinawa Electric Power gibt am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -71,900 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Okinawa Electric Power noch -26,540 JPY je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Okinawa Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 52,20 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,35 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 51,60 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 114,78 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 227,80 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 220,18 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at