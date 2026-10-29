Ausblick: Okinawa Electric Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okinawa Electric Power präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 136,90 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 156,05 JPY erwirtschaftet worden.

Okinawa Electric Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 58,90 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 114,78 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 237,20 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 220,18 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net