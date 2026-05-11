Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oklo wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,190 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Oklo soll in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,787 USD je Aktie, gegenüber -0,720 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 2,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at