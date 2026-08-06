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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oklo wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oklo für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,164 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,734 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,9 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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