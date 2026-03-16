Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oklo wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,611 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,740 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at