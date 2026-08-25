Ausblick: Okta gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Okta wird am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 41 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,965 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Okta 0,370 USD je Aktie eingenommen.

38 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent auf 793,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 728,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 42 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,85 USD, gegenüber 1,31 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 40 Analysten durchschnittlich 3,20 Milliarden USD im Vergleich zu 2,92 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at