Ausblick: Okta informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Okta wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 42 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,846 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 550,77 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 39 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 749,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 682,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 43 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,44 USD, gegenüber 0,060 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 41 Analysten durchschnittlich 2,91 Milliarden USD im Vergleich zu 2,61 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at