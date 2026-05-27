Okta Aktie

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WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054

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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: Okta legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okta wird am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

41 Analysten schätzen im Schnitt, dass Okta im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,853 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.

39 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 751,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 688,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 42 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD, gegenüber 1,31 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt 3,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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