WKN: 858980 / ISIN: JP3172100004

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Okuma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Okuma gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Okuma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 55,04 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 64,75 JPY je Aktie gewesen.

Okuma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56,05 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 190,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 158,46 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 220,62 Milliarden JPY, gegenüber 206,82 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

