Ausblick: Okuma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Okuma wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 54,03 JPY gegenüber 34,58 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 60,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 57,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 189,10 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 158,46 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 226,57 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 206,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at