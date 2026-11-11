Ola Electric Mobility Aktie

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WKN DE: A3E3JQ / ISIN: INE0LXG01040

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ola Electric Mobility präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ola Electric Mobility lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,818 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,930 INR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 28,06 Prozent auf 4,96 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,899 INR, gegenüber -4,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 25,29 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,57 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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