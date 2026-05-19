Ausblick: Ola Electric Mobility veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ola Electric Mobility äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,992 INR. Dies würde einen Gewinn von 49,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ola Electric Mobility -1,970 INR je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,17 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 48,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,657 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -5,480 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 24,40 Milliarden INR, gegenüber 41,24 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at