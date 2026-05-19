Ola Electric Mobility Aktie
WKN DE: A3E3JQ / ISIN: INE0LXG01040
|
19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ola Electric Mobility veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ola Electric Mobility äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,992 INR. Dies würde einen Gewinn von 49,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ola Electric Mobility -1,970 INR je Aktie vermeldete.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,17 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 48,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,657 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -5,480 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 24,40 Milliarden INR, gegenüber 41,24 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ola Electric Mobility Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Ola Electric Mobility veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
17.05.26
|Ausblick: Ola Electric Mobility stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)