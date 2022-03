Ausblick: OLB Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OLB Group präsentiert in der am 28.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 300 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 4,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,8 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei OLB Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,9 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,510 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,310 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at