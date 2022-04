Ausblick: Old Dominion Freight Line gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Old Dominion Freight Line wird am 27.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 2,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Old Dominion Freight Line nach den Prognosen von 14 Analysten 1,45 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,03 USD im Vergleich zu 8,89 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 6,21 Milliarden USD, gegenüber 5,26 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at