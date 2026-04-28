Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Old Dominion Freight Line informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Old Dominion Freight Line öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
23 Analysten schätzen, dass Old Dominion Freight Line für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet.
17 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,43 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,66 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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